Александр Ревва продает свои концерты в кредит

После концерта в Арабских Эмиратах шоумэн Александр Рева возвращается обратно в Россию. Следующий концерт артист даст тоже в тепле, хотя и при гораздо меньшей температуре: в Краснодаре, где запланировано выступление суперзвезды, температура воздуха отличается от родной дубайской приблизительно на 30°, сейчас на Кубани +3.

Но не это беспокоит артиста, а количество непроданных билетов. Остроумный и находчивый Александр пошёл на беспрецедентные меры, лишь бы только устроить себе так-называемый солд аут.

Теперь те, кто не могут позволить себе заплатить сразу всю сумму (а это весьма ощутимые для региона 6000 руб.) могут попробовать взять билеты в рассрочку на 90 дней под 0,2%. Поклонники артиста оценили широкий жест, однако кассу пока не сделали.

Интересно, воспользуется ли такой оригинальный услугой публика Артура Пирожкова или все-таки предпочтёт посмотреть концерт в записи?