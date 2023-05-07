Прилетевшая в Москву на похороны друга Пугачева потратила 9 миллионов рублей на частный самолет

Алла Пугачева арендовала частный джет, чтобы прилететь в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Это обошлось ей в 9 млн рублей, передает Woman.ru.

Такое желание было вызвано тем, что Примадонна хотела остаться незамеченной. К тому же, лететь даже бизнес-классом могло бы быть опасно, учитывая, как к ней настроены некоторые люди в России.

Также на борту джета была 77-летняя мать модельера Раиса Юдашкина. Женщина потеряла единственного сына, ей было бы тяжело слышать слезы других пассажиров или же принимать соболезнования.

Ранее мы писали, какие единственные слова произнесла Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина.