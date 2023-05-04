Прилетела не одна и за миллионы: что на самом деле скрывается за возвращением Пугачевой в Россию

О том, что Алла Пугачева собирается вернуться в Россию, стало известно совершенно случайно, так как свой приезд Примадонна никак не афишировала. Получив трагические известия о смерти Валентина Юдашкина, она экстренно купила билеты и вылетела в Москву, которую покинула еще осенью прошлого года.

Как выяснилось, на родную землю 74-летняя артистка ступила все-таки не одна. И хоть муж предпочел не рисковать даже ради прощания с другом, компанию Алле Борисовне составила 77-летняя мама модельера, которая, к сожалению, пережила собственного сына. Раиса Петровна уже давно жила в Израиле и близко общалась с Пугачевой, поэтому то, что они решили вернуться вместе, в принципе не удивительно.

По информации издания kp.ru, Алла Борисовна вместе с матерью дизайнера для перелета арендовала частный бизнес-джет с экипажем. Обходится подобное удовольствие недешево – около 3,5 миллионов рублей только в одну сторону. Однако также есть данные, что Примадонна так торопилась, что взяла билеты на обычный рейсовый самолет. Официально никакого ответа певица по этому вопросу не давала.

Отметим, что, прибыв в Москву без лишнего шума, Пугачева сразу же отправилась в свой замок в Грязи, который, по слухам, уже давно выкупил Стас Барецкий. Шоумен заявил, что знал о возвращении певицы в Россию и обговаривал с ней все детали еще до того, как стало известно о смерти Юдашкина. По его словам, исполнительница должна из особняка вывезти все свои вещи, именно поэтому он позволил ей в нем остановиться на время ее визита.