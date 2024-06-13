«Прилетел из Африки»: звезда «Универа» рассказал о знакомстве с отцом жены Кейру на свадьбе

Актер из сериала «Универ» Алексей Гаврилов признался, что познакомился с отцом жены – баскетболистки Катерины Кейру на свадьбе. О торжестве он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Влюбленные устроили торжество, куда пригласили журналистов. Спортсменка призналась, что немного волновалась, а вот артист говорит, что уже не мог переживать из-за усталости.

«Я не переживаю, потому что я уже такой настолько уставший от подготовки. Нет нервов, есть только радость», — высказался Алексей.

По словам мужчины, он влюбился в девушку с первого взгляда. А сама Кейру не планировала, что станет его женой. Их связывали лишь рабочие отношения. Все изменилось, когда они познакомились с детьми.

«Я понял, что это вот прям моя женщина и только с ней хочу связать свою судьбу дальнейшую. Оба пришли с сыновьями. Катерина с Теодором, я с Соломоном в детской. И как-то мальчики сразу начали взаимодействовать, и мы начали», – вспомнил актер.

При подготовке к торжеству не обошлось без сложностей. Так, влюбленные мечтали, чтобы на свадьбе был папа невесты – Джон Кейру. Они надеялись, что мужчина успеет к назначенному времени, и билеты будут.

«Папа прилетел из Африки к нам. И мы отменяли билеты, там что-то не получалось с визами и это, конечно, было такое. Я говорю: «Нет, Катя, папа должен быть, папа успеет», – отметил Гаврилов.

Отец девушки прилетел утром, и свадьба состоялась. Гости отметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе.