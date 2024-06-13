«Пошли хейтить те, кто не понял контекста»: Соколовский объяснил, почему продавал билеты на свою свадьбу

Певец Влад Соколовский ответил недоброжелателям, которые раскритиковали его за продажу билетов на собственную свадьбу. Звезда в интервью Леди Mail.ru заявил, что настоящее торжество отметил с родными, а билеты продавал на фестиваль, в котором участвовали он и коллеги.

Спустя два года после рождения сына артист принял решение жениться на избраннице Лине Сурковой. Они сыграли свадьбу и пригласили всех желающих на вечеринку, продавая билеты. Пользователи Сети обрушились на пару с критикой.

«Нас посетила сумасшедшая идея пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль с выступлением», – делился исполнитель.

Многие поклонники обвинили Влада в том, что он намерен «заработать на своей свадьбе». Но звезда нашел, что ответить на хейт.

«Мы отнеслись к этому спокойно, ведь нас пошли хейтить лишь те, кто не понял контекста. А это уже не наша зона ответственности. Билеты продавались на концерт и вечеринку, сделанную совместно с электронным фестивалем, где выступали я и другие артисты», – высказался звезда.

По словам Соколовского, на их свадьбе были только члены семьи, самые близкие и друзья. Они прекрасно провели время и получили приятные впечатления.

Ранее жена Влада Соколовского рассказала, как относится к поклонницам знаменитого мужа. Она высказалась о ревности.