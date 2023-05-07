Очевидец рассказал о творившейся вокруг обстановке после подрыва машины Захара Прилепина

На днях машина писателя Захара Прилепина была подорвана. В результате погиб сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, а сам Прилепин госпитализирован в тяжелом состоянии.

Очевидцы, прибывшие раньше скорой помощи, поделились подробностями. Один местный житель рассказал, что рыбачил неподалёку, когда услышал взрыв. Прибежав к месту происшествия, он обнаружил, что пострадавшего уже вытащили.

«К нам подошел Александр, водитель-телохранитель его. Мы с ним тоже знакомы. Подошел, поболтали, потом он ушел куда-то. Дальше рыбачим — хлопок. Те, кто рядом живут, уже вытащили Захара, Саше сразу видно, что помогать было бесполезно — его придавило. Его вытащили, одна нога волочилась нормально, а другая волочилась и как будто на ниточке висит какой-то», — поделился увиденным очевидец.

Отмечается, что в состоянии шока у Прилепина почти не двигалась одна нога. Медики прооперировали писателя, ввели сначала в медикаментозный сон, а сегодня он был выведен из искусственной комы. По данным, состояние Прилепина стабильное.

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