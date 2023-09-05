Писатель Прилепин сообщил, что Хаматова вернется в РФ и получит сотни ролей

Писатель и политик Захар Прилепин высказался об уехавших из России артистах и сообщил, что скоро они начнут прозревать. По его мнению, уже сейчас некоторые звезды-эмигранты осознают, что за границей все не так прекрасно, как им казалось раньше. В том числе упомянул он и актрису Чулпан Хаматову, которая, как ему кажется, может рассчитывать на работу после возвращения.

Прилепин заявил, что Хаматова, что сейчас пытается строить карьеру в Латвии, приедет в РФ, и тогда вернется ее популярность. Режиссеры вновь обратят на нее внимание и начнут приглашать в свои проекты. Так Чулпан и получил сотни новых ролей.

«Потому что здесь сидит огромное количество так называемых ждунов», - отметил Прилепин в беседе с телеканалом «360».

При этом, по мнению писателя, просто ждать возвращения звезд не стоит. Нужно готовить новые молодые кадры, достойную замену. А для этого нужны совсем не те институты, что есть сейчас.

«Мы не готовим режиссеров, музыкантов, управленцев, менеджеров, ярых патриотов. Мы готовим пока все то же самое», - подчеркнул Захар Прилепин.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматовой повысили зарплату в Новом Рижском театре.