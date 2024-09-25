«Прикрыли лавочку с корпоративами по несколько миллионов»: олигархи Рублевки объявили Кристине Орбакайте бойкот

Светская львица, певица Алена Кравец заявила, что олигархи Рублевки отказались от корпоративов артистки Кристины Орбакайте стоимостью несколько миллионов рублей. Одна из причин бойкота – дружба с иноагентами.

«Олигархи Рублёвки объявили Кристине Орбакайте бойкот», - сказала Кравец aif.ru.

Она сообщила, что взгляды жителей Рублевки поменялись не из-за мужа ее матери, а из-за ее дружбы и поддержки иноагентов. Выступление Орбакайте в желто-голубом наряде Кравец назвала «за гранью добра и зла».

«Так что больше никаких вечеринок Орбакайте на Рублёвке, за которые она получала бешеные гонорары», - сказала Кравец.

Светская львица считает: певица пыталась усидеть на двух стульях, не осуждая СВО, но и не поддерживая. По мнению певицы, Россия была для Орбакайте «кормушкой».

«Теперь, Кристиночка, мы тебе на Рублёвке лавочку прикрыли с корпоративами по несколько миллионов», - сказала Кравец и предположила, что после этого кошелек певицы «быстро пообтреплется».

Ранее Кравец заявила, что певице теперь нужна недвижимость в Израиле и США, но не в Москве.