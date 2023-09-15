Прикрылась только косами: певица Нюша снялась обнаженной для обложки

Популярная исполнительница Нюша снялась для обложки в необычном образе. 32-летняя певица устроила откровенную фотосессию, где предстала без белья, но прикрыла интимные части тела необычным платьем из волос. Об этом сообщает Газета.Ru.

Артистка поделилась кадрами с бэкстейджа. На них Нюша позировала с косами, которые прикрывали ее тело, создавая видимость платья. Изделия имитировали одежду и смотрелись очень эффектно. Сама девушка была с гладкой прической и естественным макияжем.

Напомним, что последние годы певица плотно занималась своей семьей, а сейчас планирует вернуться на сцену. За это время Нюша родила от бизнесмена Игоря Сивова дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Перед появлением мальчика Нюша думала над именем и выбрала его, когда увидела «подсказку» на рекламном щите. Звезда уверена, что это был знак свыше.

Ранее мы писали о том, как муж певицы Нюши получил серьезную травму на яхте в Турции и чуть не лишился руки. Это случилось, когда Игорь был на бизнес-конференции в жаркой стране. В программу мероприятия вошли гонки на яхтах, которые обернулись для Сивова неприятностями.