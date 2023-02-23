Прикованного к инвалидному креслу Николая Носкова заставляют выходить на сцену, несмотря на боль
Друг Николая Носкова назвал две причины ухудшения здоровья певца.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Друг музыканта Николая Носкова певец IVAN, который в буквальном смысле заменяет артиста на выступлениях, назвал две причины ухудшения самочувствия музыканта. Он подтвердил, что исполнитель чувствует себя «неважно».
«И боли есть, и давление. Но он – герой», - сказал артист сайту mk.ru.
При этом врачи не беспокоятся за Носкова – никаких опасений его состояние не вызывает.
Он в очередной раз опроверг информацию, что Носкова, который прикован к инвалидному креслу, заставляют выходить на сцену. IVAN уверяет, что это неправда, а Носков – «не тот человек, которого можно заставить что-то сделать против его воли».
Друг Носкова не отрицает, что порой музыкант поет, преодолевая себя – потому что знает, что собрался полный зал, «люди тратили деньги» и время.
Ранее стало известно, что он отменил концерт в Москве за 30 минут до начала.