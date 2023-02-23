15:09, 23 февраля 2023
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«Плохо себя почувствовал»: Николай Носков отменяет концерты в Москве
Николай Носков почувствовал себя плохо и отменил своё выступление в Москве за 30 минут до начала .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@NatalyaEvans»
Обладатель шести «Золотых граммофонов» певец Николай Носков, в российском шоу-бизнесе личность непредсказуемая.
То уедет в Тибет в поисках духовного просветления. то откажется выступать из-за несоответствия в райдере, то обматерит публику и уйдет со сцены – как это случилось на недавнем выступлении в Омске, в ДК им. Солдатова.
Сейчас стало известно, что заслуженный артист РФ отменил анонсированный в Москве концерт «Для настоящих мужчин».
Причем сообщил он об этом за 30 минут до начала, сославшись на состояние здоровья.
В итоге, Стасу Пьехе и Ivan'у (Александру Иванову) пришлось петь без коллеги.
- Николай Иванович плохо себя почувствовал, такое бывает в его состоянии, давление повышается, - сказал Ivan журналистам после концерта.