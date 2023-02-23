«Плохо себя почувствовал»: Николай Носков отменяет концерты в Москве

Обладатель шести «Золотых граммофонов» певец Николай Носков, в российском шоу-бизнесе личность непредсказуемая.

То уедет в Тибет в поисках духовного просветления. то откажется выступать из-за несоответствия в райдере, то обматерит публику и уйдет со сцены – как это случилось на недавнем выступлении в Омске, в ДК им. Солдатова.

Сейчас стало известно, что заслуженный артист РФ отменил анонсированный в Москве концерт «Для настоящих мужчин».

Причем сообщил он об этом за 30 минут до начала, сославшись на состояние здоровья.

В итоге, Стасу Пьехе и Ivan'у (Александру Иванову) пришлось петь без коллеги.