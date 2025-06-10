Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж за актера Перадзе

Модель Ксения Безуглова, которая стала «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, вышла замуж. Ее супругом стал актер из «Триггера» Георгий Перадзе.

О намерении сыграть свадьбу Безуглова не рассказала даже близким друзьям. Она пригласила гостей на день рождения, но попали они на церемонию бракосочетания. Георгий и Ксения обменялись кольцами, признались друг другу в любви, а после жених поднял невесту с коляски. Среди приглашенных была замечена певица Анна Седокова, которая тоже не ожидала выдать в этот день подругу замуж.

«Я люблю тебя! Будь самой счастливой. Вы уникальные и невероятные. Будьте всегда нашим светом, пожалуйста», - обратилась Анна к приятельнице.

Отметим, что Безуглова осталась инвалидом после аварии в 2008 году. Тогда Ксения была беременна, но не отказалась от ребенка и родила дочь Таисию. До 2023 года модель была замужем за мужчиной по имени Алексей. От него у нее есть двое сыновей – Алекс и Никита.

После развода Ксения встретила актера Перадзе. Она признавалась, что с ним стала по-настоящему счастливой.

Ранее жених поставил Агате Муцениеце условие перед свадьбой.