«Для него это являлось принципиальным»: Дранга поставил Муцениеце одно условие перед свадьбой

Музыкант Петр Дранга поставил условие актрисе Агате Муцениеце перед свадьбой. Он хотел, чтобы возлюбленная ушла из кабаре.

Об этом изданию Woman.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным условием», - сообщил Дворцов.

Он отметил, что Агата выполнила требование избранника. Весной Муцениеце объявила об уходе из кабаре – в 2025 году актриса не появится в постановках.

Также продюсер отметил, что беременность Агаты – «это уже факт». Он считает, что в случае серьезных отношений, как у Дранги и Муцениеце, это логично.

«Они встречаются долгое время, сейчас готовятся к свадьбе, так почему бы не стать родителями», - рассуждает продюсер.

Дата свадьбы пары пока неизвестна. По слухам, торжество может пройти летом.

Ранее сообщалось, что Муцениеце родит в октябре. Она находится на пятом месяце беременности.