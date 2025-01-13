«Прикоснуться к миру высокого искусства»: Анастасия Волочкова откроет бизнес на Мальдивах

Анастасия Волочкова неоднократно признавалась в любви к Мальдивам. В этом году звезда поехала на райский остров 25-й раз и проводит там время с коллегой, танцовщиком Марчелом. Оказывается, у Анастасии появились бизнес-планы — она собирается открыть балетный центр, который будет носить ее имя.

Волочкова не просто так взяла с собой на отдых 26-летнего танцовщика, с которым ей уже приписали роман. Вместе с Марчелом звезда готовится к концерту в честь своего дня рождения. Помимо этого, Анастасия хочет открыть свой балетный центр.

«На Мальдивах, мы собираемся открыть балетный центр имени Анастасии Волочковой, в мою честь, где каждый желающий сможет исполнить свою мечту: прикоснуться к миру высокого искусства», — объяснила знаменитость в разговоре с «Общественной службой новостей».

Экс-прима Большого театра отметила, что сейчас настроена на отдых, поскольку декабрь выдался очень сложным. Вместе с молодым коллегой они наслаждаются временем, проведенным в море и на песчаных пляжах. Она всячески опровергла слухи о романе с Марчелом.

Ранее Волочкова рассказала про свой рацион на отдыхе. Она призналась, что ест только салатные листья и яйца.