«Прикопались к моим башмакам»: Волочкова оправдалась за уродливую обувь

Балерина Анастасия Волочкова вновь очутилась в центре скандала из-за своего внешнего вида. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в обуви на огромной платформе. Поклонники в очередной раз высмеяли стиль блондинки.

Знаменитость рассказала, что едет в Санкт-Петербург. В дорогу она надела роскошную шубу, узкие джинсы и нежно-розовые ботинки на каблуках с белой платформой. Подписчики звезды обратили внимание не на ее стройные ноги и обилие украшений, а обувь, которая показалась им комичной.

«Можно я буду вашим стилистом?», «Заберите у нее ботинки», «У вас же есть деньги, чтобы одеваться со вкусом, что с вами происходит? Просто позор», «Обувь – верх уродства и пошлости», «Ботиночки атас, а что сразу не ходули?» – пишут в комментариях.