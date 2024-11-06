Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

На фото 46-летняя знаменитость показала себя без макияжа, не скрывая морщины.

Толкалина рассказывала, что спокойно воспринимает возрастные изменения и принимает себя такой, какая она есть. Артистка делает аппаратные процедуры для лица и тела и пока отказывается прибегать к пластике.

Актриса отмечала, что для нее важно оставаться в хорошей форме, вследствие чего она занимается йогой и регулярно плавает. Вдобавок Толкалина любит бегать и танцевать под любимую музыку. Любовь признавалась, что ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы чувствовать себя бодрой. Знаменитость подчеркивала, что не придерживается определенной диеты, но ест, только когда испытывает чувство голода, и старается не переедать.

У артистки от режиссера Егора Кончаловского есть 23-летняя дочь Мария. В 2017 году пара сообщила о разрыве, однако они продолжают поддерживать общение и встречаются на семейных праздниках.

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