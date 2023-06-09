Прихрамывает, но улыбается: сломавшая позвоночник Лариса Удовиченко появилась на людях

68-летняя актриса Лариса Удовиченко недавно появилась на премьере фильма «Части счастья или СольФасольАнтресоль» в «Доме кино» и рассказала о своем текущем состоянии здоровья и планах на будущее. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Напомним, в январе актриса перенесла серьезную операцию после того, как сломала позвоночник во время репетиции одного из спектаклей. Врачи говорили, что восстановление может занять около полугода.

Отмечается, что актрисе удалось избежать тяжелых осложнений, так как ей вовремя оказали помощь. Главную роль в этом сыграла ее дочь – Мария. Она обычно живет с мужем в Италии, но в тот день была рядом с родственницей и вызвала скорую помощь.

В конце января актриса в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ заверила своих поклонников, что операция прошла и с ней все хорошо, но после этого пропала с радаров до 9 июня.

Она появилась на премьере новой картины. Женщина сильно прихрамывала, но выглядела вполне счастливой и много улыбалась.

По словам самой Удовиченко, она недавно вернулась из Санкт-Петербурга со съемок детского фильма. Актриса чувствует себя хорошо, но все еще восстанавливает здоровье — ходит на массажи и каждое утро делает гимнастику.

Также Лариса заявила, что летом хочет поехать в Болгарию и отдохнуть на море.

Ранее сообщалось, что сломавшая позвоночник Удовиченко удивила поклонников своим поведением.