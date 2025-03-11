«Прихожу в себя»: Юрий Кара высказался о самочувствии после перенесенного инфаркта

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта. Его слова приводит издание «Абзац».

Как признался кинематографист, он по-прежнему восстанавливается после перенесенного инфаркта. Постановщик назвал это профессиональной болезнью режиссеров, оставляющих частицы сердца в своих работах.

«Прихожу в себя, спасибо, что поинтересовались. Это профессиональная болезнь режиссеров. Настоящие режиссеры, те, кто болеют за свое дело и оставляют частицы сердца в каждом фильме, потом действительно страдают. Но зато эти фильмы живые, а не мертвые», – поделился Кара.

Юрий Кара известен своими культовыми фильмами «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита». В ноябре 2024 года режиссеру исполнилось 70 лет.

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