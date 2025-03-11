«Кино на уровне второго класса»: режиссер Юрий Кара высмеял работы Сарика Андреасяна

Юрий Кара назвал творчество Андреасяна фильмами на уровне второго класса. Об этом сообщает «Абзац».

Режиссер Юрий Кара высказался о нашумевшем конфликте Сарика Андреасяна и студентов московского киноколледжа. Во время перепалки режиссер раскритиковал творчество Андрея Тарковсого. После этого журналисты выяснили, что за последние 10 лет на фильма Андреасяна государство выделило 590 миллионов рублей субсидий.

Режиссер Юрий Кара выступил с критикой Андреасяна и заявил, что «Фонд кино», который выделял деньги, предназначен для развлекательных картин.

«Я думаю, что Сарик — это кино на уровне второго класса, где два плюс два будет пять. А Тарковский — высшая математика. Он этого не понимает. Многие высшую математику не понимают. Что ж теперь, всех расстрелять? То, что Андреасян делает, конечно, за гранью. Многие его работы… Мне непонятен вкус тех людей, которые дают деньги», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что депутат Гусев призвал Минкульт не финансировать фильмы Сарика Андреасяна.