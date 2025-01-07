«Приходится выпрыгивать из эмоциональной ямы»: первая жена Яниса Тиммы рассказала о потрясениях в жизни
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Первая жена Яниса Тиммы заявила, что пережила ужасный год. Об этом стало известно из соцсетей.
Сана Оша была первой женой баскетболиста Яниса Тиммы. В 2018 году у них родился сын Кристиан, а спустя год пара рассталась. Тогда же стало известно о романе между Тиммой и Анной Седоковой.
Оша рассказала, что прошедший 2024 год для нее стал непростым.
«Ужасный год. Что-то постоянно выбивало меня из равновесия. Жизнь меня снова проверяет, приходится выпрыгивать из очередной эмоциональной ямы. Вчера в рамках коллаборации я познакомилась с тремя людьми. Так совпало, что все трое потеряли своих отцов. К сожалению, это жизнь», — написала она в соцсетях.
Девушка призвала ценить родных и близких и прощать им обиды несмотря ни на что.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова нанимала детективов, чтобы узнать об изменах Тиммы.