Анна Седокова нанимала детективов, чтобы узнать об изменах Тиммы. Об этом сообщает aif.ru.

Светская львица Алена Кравец утверждает, что была лично знакома с возлюбленными, поэтому знает детали их отношений. По словам Кравец, Седокова пристально следила за Янисом Тиммой.

«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что её отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива», — рассказала она.

Кравец добавила, что не стоит верить словам бывшей жены баскетболиста Сане Оша, которая утверждала, что Тимма остался без денег после встречи с Седоковой.

«Это домыслы и слухи. Всему верить, что говорят уязвленные бывшие жены, не стоит. Её ревность была к Анне огромной, как и обида на мужа из-за измены. Может быть, сейчас бывшая уверена, что Аню „бумеранг настиг“», — объяснила она.

Светская львица заявила, что после случившегося Седокову не зовут на Рублевку.

«На Рублевке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Янис Тимма последние полгода был на содержании Седоковой.