«Приходится расставаться»: Павел Прилучный раскрыл секрет счастливого брака

Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли главный секрет семейного счастья в интервью для «Антенны-Телесемь». Пара вместе уже два года, они ведут совместный быт и воспитывают общего ребенка, однако искра между ними не потухает.

«У нас замечательный период. Мы нашли друг друга и не хотим расставаться, а приходится – из-за большого количества съемок у меня. Поэтому я по жене скучаю, и мне очень хочется ее порадовать, приятно удивить, а Зепюр старается удивить меня», – поделился звезда «Мажора».

После рождения сына Микаэля союз Прилучного и Брутян только окреп. Чтобы поддерживать конфетно-букетный период в отношениях актеры готовят друг другу сюрпризы, и не только на праздники.

«Это всегда непредсказуемо и неожиданно. Стараемся вместе куда-то уезжать, открывать для себя новые места», – отмечает Зепюр.

При этом Павел Прилучный убежден, что самый большой подарок в их отношениях сделала его молодая жена, когда забеременела.

«Это лучший подарок, который только может быть. А так, без ложной скромности скажу, мастер сюрпризов все-таки я», – заявил актер.

Брутян подтвердила слова своего возлюбленного и добавила, что у Павла большое и доброе сердце.

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