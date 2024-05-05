«Приходится расставаться»: Павел Прилучный раскрыл секрет счастливого брака
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли главный секрет семейного счастья в интервью для «Антенны-Телесемь». Пара вместе уже два года, они ведут совместный быт и воспитывают общего ребенка, однако искра между ними не потухает.
«У нас замечательный период. Мы нашли друг друга и не хотим расставаться, а приходится – из-за большого количества съемок у меня. Поэтому я по жене скучаю, и мне очень хочется ее порадовать, приятно удивить, а Зепюр старается удивить меня», – поделился звезда «Мажора».
После рождения сына Микаэля союз Прилучного и Брутян только окреп. Чтобы поддерживать конфетно-букетный период в отношениях актеры готовят друг другу сюрпризы, и не только на праздники.
«Это всегда непредсказуемо и неожиданно. Стараемся вместе куда-то уезжать, открывать для себя новые места», – отмечает Зепюр.
При этом Павел Прилучный убежден, что самый большой подарок в их отношениях сделала его молодая жена, когда забеременела.
«Это лучший подарок, который только может быть. А так, без ложной скромности скажу, мастер сюрпризов все-таки я», – заявил актер.
Брутян подтвердила слова своего возлюбленного и добавила, что у Павла большое и доброе сердце.
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