«Фактура подводит»: Юрий Чурсин заявил, что внешность мешает ему на пробах

Юрий Чурсин заявил, что «злодейская» внешность мешает ему в работе. В интервью для YouTube-канала Александра Добровинского актер признался, что ему намного легче получить роль антагониста, нежели положительного персонажа.

«Странно утверждать артиста с такими чертами лица на роль русского богатыря. Это фактически невозможно. Другое дело, если существует Кащей. С положительными персонажами есть такая сложность, что фактура меня подводит», – признался Юрий Чурсин.

При этом актер иногда все же играет положительных персонажей. Только вот зрители даже в этих работах ждут от него как-то подвоха из-за специфической внешности.

Чурсин также порассуждал над ролью протагонистов в развитии событий в кино. По его словам, протагонисты обычно не двигают сюжет, а, напротив, принимают уготованную им судьбу. Чтобы сыграть такую роль, по мнению Юрия Чурсина, надо быть очень чутким и восприимчивым человеком.

«Подонки всегда веселее, честнее, не стыдятся никаких внутренних пороков. И всегда есть мораль. Ты всегда через эту роль можешь рассказать историю о том, как «не надо», – пояснил артист.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов встретил на юмористическом шоу «Кстати» копию экс-супруги Кристины Асмус.