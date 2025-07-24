«Приходится работать по 20 часов в сутки»: Машков озвучил главное для актера умение

Актер и режиссер Владимир Машков признался, что работает по 20 часов в сутки. В интервью WomanHit.ru звезда озвучил главное для артиста умение, которое постигает до сих пор.

Несмотря на десятилетия успешной карьеры в кино и театре, 61-летний Владимир Машков говорит, что до сих пор учится мастерству перевоплощения.

По словам знаменитости, просто сыграть эмоцию или ситуацию из сценария может любой талантливый актер. Но настоящее искусство — полностью «отдать» свое тело персонажу, позволив ему временно «поселиться» в себе.

«Основа нашей деятельности — контроль свободы персонажа. Вы должны контролировать, как хирурги, его жизнь. Вы отдаете ему руки, ноги, голову. Потому что великий Сеченов сказал, что любая мысль заканчивается движением. Неважно, это ресницы, глаза, тело, дыхание. В общем, это невероятно интересно. Я этим занимаюсь ежедневно, но на практической основе», — объяснил актер.

Он добавил, что хотел бы глубже изучить эту тему и поделиться знаниями с заинтересованными коллегами.

Машков подчеркнул, что работа в театре требует особой дисциплины и постоянного роста. В отличие от кино, где можно сделать множество дублей, на сцене нет права на ошибку — зато есть возможность бесконечно оттачивать роль:

Кроме того, он рассказал о своей постоянной работе.

«Приходится работать по 20 часов в сутки», – сказал звезда.

Ранее Машков рассказал о трудностях в работе с коллегами-режиссерами.