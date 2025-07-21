«Приходится отказываться»: актер Андрей Чадов объяснил, почему три года не снимается

Актер Андрей Чадов рассказал, что три года не снимается и отказывается от предложений, которые поступают постоянно. Свои актерские амбиции он реализует в театре.

Подробностями Чадов поделился с mk.ru.

«Я три года не снимаюсь… Конечно, постоянно что-то предлагают, но приходится отказываться — не хочу просто в этом участвовать… Вот зачем играть в каких-то посредственных кинопроектах, я не понимаю», - сказал актер и отметил, что «ждет и ищет».

На вопрос о роли мечты Чадов говорит, что никогда не мечтает о них. Актер заметил, что «роль сама приходит в нужный момент».

Поклонники традиционно делают любимому актеру подарки. Чадов рассказал, что ему преподносят мягкие игрушки, закрутки.

«Были на Дальнем Востоке — нас одарили банками меда, вареньем, шоколадками, все это потом надо было, конечно, как-то увезти», - поделился артист и отметил, что «это классно».

Ранее Чадов поделился воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк. Актер рассказал, что в первый съемочный день она принесла ящик клубники.