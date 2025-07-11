«Принесла мне ящик клубники»: Андрей Чадов поделился воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

Актер Андрей Чадов в беседе с сайтом «Страсти» поделился воспоминаниями о коллеге – Анастасии Заворотнюк. Он признался, что при первом знакомстве артистка принесла ящик клубники.

«Она прекрасная. Познакомились в первый съемочный день. Она принесла мне ящик клубники. Это было первое знакомство с ней. Прекрасная женщина, очень добрая. Она все время мне говорила: «Андрей, ты купил квартиру?». В итоге купил, но уже после», - рассказал Чадов.

Он отметил большую любовь актрисы к мужу и ее жизнерадостность.

«Прекрасный человек, партнер, жизнерадостная, очень любящая мужа женщина», - высказался Чадов о Заворотнюк.

Интервью с Андреем Чадовым, в котором он рассказал об увлечении живописью и садом, любви к жене, а также качествах, которых терпеть не может в людях, читайте на сайте «Страсти».