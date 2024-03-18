Приходится экономить: Григорий Лепс пожаловался на многомиллионные траты на дочерей

Один из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса Григорий Лепс вынужден экономить, чтобы оплачивать учебу своих дочерей в Европе. 61-летний музыкант признался: ради детей он готов снять последнюю рубашку.

16-летняя дочь певца Николь учится в школе в Лондоне, а 22-летняя дочь Ева — на дизайнера в Париже. Обучение в престижной школе моды обходится почти в 2 млн рублей в год. Лепсу приходится оплачивать и съемные квартиры, а цены на жилье в Европе достаточно высокие.

«Не до веселья такого прям и, учитывая нынешнее положение вещей в мире, не до жиру. Есть куда тратить деньги», — заявил Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Свои гонорары Лепс направляет и бойцам СВО. На премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге военнослужащие, подбившие технику ВСУ, получили из рук артиста сертификаты на один млн рублей.

Во втором браке с балериной Анной Шаплыковой у Лепса родилось трое детей — Ева, Николь и Иван. В 2021 году супруги внезапно развелись после 20 лет брака.

Ранее мы писали, что певец Григорий Лепс заработал на продюсерском центре 7,6 миллионов рублей. Отметим, что годом ранее чистая прибыль компании артиста была убыточной — минус 1,1 миллион рублей.