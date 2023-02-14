53-летний Стас Михайлов заговорил о любви со стройной брюнеткой

Певец Стас Михайлов давно счастлив в браке с женой Инной. Стройная блондинка покорила сердце артиста и до сих пор признается ему в любви. Но в День всех влюбленных звезда неожиданно появился с другой женщиной.

Исполнитель опубликовал фото с эффектной брюнеткой, которую обнимал за плечо. Она горделиво смотрела в камеру, а Михайлов стоял сзади. Рядом с ним была певица Тамара Кутидзе. Оказалось, что они со Стасом записали совместную композицию. Жена музыканта была не против такого дуэта, а даже поддержала супруга.

«Все для вас, любимые», – написала Инна в соцсетях.