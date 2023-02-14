53-летний Стас Михайлов заговорил о любви со стройной брюнеткой
Стройная брюнетка: 53-летний Стас Михайлов показал свою новую музу.
Фото: Starface.ru
Певец Стас Михайлов давно счастлив в браке с женой Инной. Стройная блондинка покорила сердце артиста и до сих пор признается ему в любви. Но в День всех влюбленных звезда неожиданно появился с другой женщиной.
Исполнитель опубликовал фото с эффектной брюнеткой, которую обнимал за плечо. Она горделиво смотрела в камеру, а Михайлов стоял сзади. Рядом с ним была певица Тамара Кутидзе. Оказалось, что они со Стасом записали совместную композицию. Жена музыканта была не против такого дуэта, а даже поддержала супруга.
«Все для вас, любимые», – написала Инна в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Михайлов и Кутидзе выпустили клип на песню «Звезда с глазами солнца». На кадрах есть красивая история любви и тема веры. Поклонники оценили новинку и написали множество комментариев. Но многие отметили, что с брюнеткой артист смотрится не так хорошо, как со своей женой.
Ранее мы писали о том, почему певец Стас Михайлов сократил количество гастролей. Поклонники были удивлены решением артиста, ведь он набирает полные концертные залы, а его хиты любят миллионы слушателей.