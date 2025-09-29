«Приходит во снах»: Катя Лель хочет верить, что бывший муж жив

Певица Катя Лель рассказала о пропавшем бывшем муже Игоре Кузнецове. По словам исполнительницы, он постоянно приходит во сне.

Об этом артистка сообщила Пятому каналу.

Кузнецов пропал во Франции, поиски длятся шестой месяц. Уголовное дело возбуждено в Европе и в России.

«Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь», - рассуждает Лель.

Звезда напомнила, что у них с Кузнецовым общий ребенок. Певица также отметила: «души на энергетическом уровне еще общаются».

О судьбе Кузнецова по-прежнему ничего не известно. Однако певица продолжает верить, что бывший муж жив.

На вопрос, чувствует ли она, что Кузнецов жив, певица говорит: «Я хочу в это верить».

Исполнительница намерена «дойти до истины» и «ради дочери понять, куда исчез человек».

Напомним, Лель и Кузнецов поженились в 2008 году и развелись в 2023-м. Пара уже два с половиной года находится в разводе. У бывших супругов растет дочь Эмилия.

Ранее друг Кузнецова заявлял, что склоняется к версии смерти предпринимателя.