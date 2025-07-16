«Не верю в то, что он живой»: друг экс-мужа Кати Лель рассказал о странностях в его исчезновении

Друг бывшего мужа певицы Кати Лель Игоря Кузнецова Евгений Кемеровский рассказал о странностях в его исчезновении. Шансонье признался, что перед пропажей общался с приятелем и предлагал ему вернуться в экс-супруге. Об этом сообщает mk.ru.

Кемеровский отметил, что не знает, где сейчас может находиться Кузнецов. Для него исчезновение Игоря остается тайной. По словам музыканта, в день вылета он встречался с другом, и тот собирался вовсе не в Ниццу, а в Стамбул.

Также Евгений поделился, что при их встрече с Игорем он много говорил о бывшей жене. Шансонье даже предлагал ему вернуться к Лель, ведь их связывает большая история и общая дочь.

«Он сказал, что по ней скучает, что ее любит. Я ему говорю: „Ты подумай, может, действительно стоит помириться. Все-таки Катя — артистка очень хорошая, она своим трудом всего добилась. Плюс, у вас общая дочь есть“», — рассказал музыкант.

Катя Лель верит, что ее бывший муж жив. Но его друг настроен не так оптимистично. Кемеровский дал понять, что склоняется к версии о смерти приятеля.

«Я не верю в то, что он живой», — заявил шансонье.

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