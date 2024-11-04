«Приходит в себя, находится на реабилитации»: куда пропала дочь Любови Успенской после скандала с побегом

Скандальная история пропажи дочери певицы Любови Успенской, «сбежавшей» от матери в Израиль, по-прежнему активно обсуждается в СМИ. Теперь появились новые подробности о состоянии Татьяны Плаксиной после побега. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на анонимный источник.

После побега дочь Любови Успенской находится в реабилитационном центре. При этом певица во всем поддерживает наследницу.

«Татьяна потихоньку приходит в себя, сейчас находится на реабилитации. Мама ее во всем поддерживает», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Примечательно, что Татьяна Плаксина однажды уже проходила реабилитацию и лечения после инцидента, произошедшего на Коста-Рике в 2019 году. Тогда девушка, явно находясь в измененном состоянии, упала с велосипеда и получила множественные травмы. В результате дочери артистки пришлось делать несколько пластических операций. Спустя время звездная наследница восстановилась, стала записывать песни и выступать вместе с мамой.

Однако недавно история с клиникой повторилась. 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь певицы находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее девушка заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери», которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». В настоящее время Татьяна Плаксина проходит лечение в реабилитационном центре.

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина, которая ранее призывала закрыть тему с исчезновением дочери артистки и оставить их в покое, в беседе с Kp.ru заверила, что «оказывает посильную и возможную помощь Любе и Тане в сложившейся ситуации».

Ранее мы писали о том, что преобразившаяся Любовь Успенская вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью.