Певица Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной. Звезда опубликовала в соцсетях видео с концерта, который дала в дорогом столичном ресторане.

Поклонники следят за жизнью артистки, которая никак не может восстановить отношения со своей наследницей. При этом женщина не стала впадать в депрессию, а продолжила выступать.

Так, в ее личном микроблоге появился отрывок ее выступления в ресторане. Успенская была на сцене в блестящем мини-комбинезоне с поясом, длинных сапогах и с ярким макияжем, а также элегантной укладкой. Она исполняла свой хит «по Полюшку», а сзади нее были музыканты.

Журналисты и пользователи Сети отметили, что после скандала с дочерью певица похудела. Она выглядела подтянутой и проникновенно пела лирическую композицию.