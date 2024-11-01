НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 17:29
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Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью

Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной. Звезда опубликовала в соцсетях видео с концерта, который дала в дорогом столичном ресторане.

Поклонники следят за жизнью артистки, которая никак не может восстановить отношения со своей наследницей. При этом женщина не стала впадать в депрессию, а продолжила выступать.

Так, в ее личном микроблоге появился отрывок ее выступления в ресторане. Успенская была на сцене в блестящем мини-комбинезоне с поясом, длинных сапогах и с ярким макияжем, а также элегантной укладкой. Она исполняла свой хит «по Полюшку», а сзади нее были музыканты.

Журналисты и пользователи Сети отметили, что после скандала с дочерью певица похудела. Она выглядела подтянутой и проникновенно пела лирическую композицию.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что адвокат Любови Успенской рассказала о состоянии «сбежавшей» от матери в Израиль Татьяны и объяснила, что девушка больна. По словам Елены Сениной, наследницу надо спасать.

Ранее мы писали о том, что Алла Довлатова назвала трагедией скандал с дочерью Любови Успенской.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Любовь Успенская
певица
Татьяна Плаксина
конфликт
скандал
концерт