Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Любовь Успенская похудела и вернулась к выступлениям после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной. Звезда опубликовала в соцсетях видео с концерта, который дала в дорогом столичном ресторане.
Поклонники следят за жизнью артистки, которая никак не может восстановить отношения со своей наследницей. При этом женщина не стала впадать в депрессию, а продолжила выступать.
Так, в ее личном микроблоге появился отрывок ее выступления в ресторане. Успенская была на сцене в блестящем мини-комбинезоне с поясом, длинных сапогах и с ярким макияжем, а также элегантной укладкой. Она исполняла свой хит «по Полюшку», а сзади нее были музыканты.
Журналисты и пользователи Сети отметили, что после скандала с дочерью певица похудела. Она выглядела подтянутой и проникновенно пела лирическую композицию.
Напомним, что адвокат Любови Успенской рассказала о состоянии «сбежавшей» от матери в Израиль Татьяны и объяснила, что девушка больна. По словам Елены Сениной, наследницу надо спасать.
Ранее мы писали о том, что Алла Довлатова назвала трагедией скандал с дочерью Любови Успенской.