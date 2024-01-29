«Приходилось доказывать, что не зря родился»: отец Ивана Урганта рассказал о тяжелой судьбе шоумена

Актер Андрей Ургант признался, что с самого детства рос в тяжелых условиях из-за громких имен родителей. Он заверил, что ежедневно боялся опозорить знаменитую фамилию и старался доказать, что является хорошим актером.

Как считает 67-летний Ургант, его сыну, шоумену Ивану, досталась не менее сложная судьба.

«В 13 — 15 лет мне практически каждый день приходилось доказывать, что я не зря родился у такой мамы. Потом моему сыну-шоумену Ивану Урганту приходилось доказывать, что он не зря родился у этого папы и тем более у этой бабушки», - приводит слова звезды «Улиц разбитых фонарей» портал PROzvezd.

Ургант пояснил, что существует некая планка, ниже которой его семья не может опуститься просто по определению.

«Ванечка, которому 16 апреля стукнет уже 46 лет, получился у нас замечательный. И это целиком и полностью заслуга Нины Николаевны — она его воспитала, пока мы, родители, работали. А ведь она и сама в то время блистала — как на сцене, так и в кино», - с гордостью сказал Андрей Ургант.

Напомним, Иван Ургант лишился работы на Первом канале в феврале 2022 года. Шоу «Вечерний Ургант» закрыли навсегда, а из Останкино вывезли все декорации. Кроме того, его перестали приглашать ведущим различных концертов.

Ранее мы писали, что Иван Ургант решил рассказать россиянам о необходимости «оттаять». На вопрос журналистов о дальнейших планах, он внезапно рассказал, что был занят отогреванием своих собак после прогулки.