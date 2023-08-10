Николай Ефремов приехал домой после 40 дней лечения, но до сих пор не может ходить
Продюсер Саглиани выразил уверенность, что актер Николай Ефремов «пойдет».
© Tsvetkova Ekaterina / East News
31-летний актер Николай Ефремов доставлен домой после 40 дней лечения, но пока он передвигается на костылях. Для возвращения к полноценной жизни нужно время.
О состоянии артиста рассказал продюсер Илья Саглиани.
Источник говорит: «Пока он передвигается на костылях, но мы верим и знаем, что он пойдет и все будет прекрасно у него».
Он отметил, что Ефремову нужна реабилитация – на восстановление здоровья уйдет определенное время. Саглиани подчеркнул важность психологической поддержки – актеру сейчас нужны «добрые слова», а не сплетни и домыслы.
«Уверен, что он полностью поправится и, спустя определенный срок, сможет реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни», - выразил мнение продюсер. Его слова приводит сайт kp.ru.
Реабилитация Ефремова будет проходить в городском медцентре. Первый этап займет минимум полгода. Ефремова будут сопровождать жена или кто-то из родственников.
Мать актера Евгения Добровольская не отвечает на звонки после выписки сына. Отец – Михаил Ефремов – сидит в колонии.
Напомним, актер выпал из окна квартиры. Он получил различные переломы, потерял много крови. Мужчине провели несколько операций.
Ранее мы сообщали о его выписке.