Николай Ефремов приехал домой после 40 дней лечения, но до сих пор не может ходить

31-летний актер Николай Ефремов доставлен домой после 40 дней лечения, но пока он передвигается на костылях. Для возвращения к полноценной жизни нужно время.

О состоянии артиста рассказал продюсер Илья Саглиани.

Источник говорит: «Пока он передвигается на костылях, но мы верим и знаем, что он пойдет и все будет прекрасно у него».

Он отметил, что Ефремову нужна реабилитация – на восстановление здоровья уйдет определенное время. Саглиани подчеркнул важность психологической поддержки – актеру сейчас нужны «добрые слова», а не сплетни и домыслы.

«Уверен, что он полностью поправится и, спустя определенный срок, сможет реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни», - выразил мнение продюсер. Его слова приводит сайт kp.ru.

Реабилитация Ефремова будет проходить в городском медцентре. Первый этап займет минимум полгода. Ефремова будут сопровождать жена или кто-то из родственников.

Мать актера Евгения Добровольская не отвечает на звонки после выписки сына. Отец – Михаил Ефремов – сидит в колонии.

Напомним, актер выпал из окна квартиры. Он получил различные переломы, потерял много крови. Мужчине провели несколько операций.

Ранее мы сообщали о его выписке.