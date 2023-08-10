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22:28, 10 августа 2023
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Николай Ефремов приехал домой после 40 дней лечения, но до сих пор не может ходить

Продюсер Саглиани выразил уверенность, что актер Николай Ефремов «пойдет».

Николай Ефремов приехал домой после 40 дней лечения, но до сих пор не может ходить

© Tsvetkova Ekaterina / East News

31-летний актер Николай Ефремов доставлен домой после 40 дней лечения, но пока он передвигается на костылях. Для возвращения к полноценной жизни нужно время.

О состоянии артиста рассказал продюсер Илья Саглиани.

Источник говорит: «Пока он передвигается на костылях, но мы верим и знаем, что он пойдет и все будет прекрасно у него».

Он отметил, что Ефремову нужна реабилитация – на восстановление здоровья уйдет определенное время. Саглиани подчеркнул важность психологической поддержки – актеру сейчас нужны «добрые слова», а не сплетни и домыслы.

«Уверен, что он полностью поправится и, спустя определенный срок, сможет реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни», - выразил мнение продюсер. Его слова приводит сайт kp.ru.

Реабилитация Ефремова будет проходить в городском медцентре. Первый этап займет минимум полгода. Ефремова будут сопровождать жена или кто-то из родственников.

Мать актера Евгения Добровольская не отвечает на звонки после выписки сына. Отец – Михаил Ефремов – сидит в колонии.

Напомним, актер выпал из окна квартиры. Он получил различные переломы, потерял много крови. Мужчине провели несколько операций.

Ранее мы сообщали о его выписке.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina / East News
Источник:kp.ru
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костыли
ноги
Николай Ефремов
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