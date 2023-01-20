Пригрел змею на груди: друг Гарика Мартиросяна решил занять его место в новом шоу

В эту пятницу, 20 января, в эфир на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, в котором главным гостем станет Гарик Мартиросян. Новый ведущий программы Андрей Бебуришвили уже заготовил несколько шуток про центрального гостя. Об этом пишет 7days.ru.

Гарик Мартиросян на данный момент вместе с генеральным продюсером «ВайТ медиа» Юлией Сумачевой запускает первый большой проект после ухода из Comedy под названием «Конфетка». В новом шоу звезды эстрады будут делать из неизвестных интернет-хитов «конфетку», а ведущими будут выступать сам Мартиросян и Марина Кравец. Андрей Бебуришвили заранее предупредил, что сможет в случае чего заменить Мартиросяна.

«Мы пытаемся превратить альянс музыки и юмора в новый тренд на ТНТ. На канале давно не было смешной музыки! После Эдуарда Сурового большой провал», – считает Мартиросян.

Кроме Гарика Мартиросяна в гости в Comedy заглянет спортивный блогер №1 в России Алексей Столяров, на которого подписано 4 миллиона человек. Он поделится впечатлением об белковой диете знаменитой актрисы фильмов для взрослых Евы Эльфи, покажет татуировку Анджелины Джоли на спине и объяснит, что из себя представляет гибкий ЗОЖ.

Также в программе появятся Женя Синяков, Рома Сафонов, Антон Иванов, Костя Бутусов, Иван Половинкин. А Гарик Харламов с Тимуром Батрутдиновым покажут номер с Гошей Куценко, который лично выйдет в финале на сцену.

Ранее мы писали о том, как Бебуришвили поскандалил с Гариком Харламовым.