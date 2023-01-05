«Если будет тонуть - не помогу»: скандал между Бебуришвили и Харламовым набирает обороты

В конце осени все внимание публики было приковано к изменениям вокруг проекта «Comedy Club». Тогда на смену постоянного ведущего Гарика Харламова пришел Андрей Бебуришвили. На комика обрушилась волна критики от поклонников экс-супруга Асмус, которые не понимали причину резкой смены состава. Долгое время Андрей хранил молчание, но в эксклюзивном интервью для шоу «Ночной контакт» он высказался по поводу сложившейся ситуации.

По словам мужчины, Гарик серьезно заболел на момент съемок, поэтому Бебуришвили попросили его подменить. Андрей любезно пришел на помощь и с удовольствием попробовал свои силы в роли ведущего проекта, и он совсем не думал, что этот поступок обернется для него настоящей травлей.

«Все начали писать, что я негодяй. Так обидно. Если Харламов будет тонуть, я не пойду туда вообще. Я ему помогу, а мне скажут: "Зачем ты спас?"» — рассказал о переживаниях комик.

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