Пригожин заявил, что российские артисты бесплатно выступают на «Новой волне»

Российским артистам не платят за выступления на ежегодном фестивале «Новая волна», который в этом году пройдет в Казани. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Как пояснил Пригожин, даже известные музыканты не получают денег за выступления на «Новой волне». В их числе и жена продюсера, певица Валерия. В этом году, отметил супруг исполнительницы хита «Часики», она не выйдет на сцену на фестивале из-за отсутствия гонорара.

«Могу с полной ответственностью сказать: ни копейки денег мы там никогда не получили. Наши коллеги тоже. В Юрмале, в Сочи мы выступали, если грубо сказать, за еду. Можно в этом убедиться, все документы есть», — приводят слова Пригожина «Известия».

Муж Валерии отметил, что практика бесплатных выступлений очень распространена в России. Если раньше интересы артистов защищал Иосиф Кобзон, сейчас в стране нет такого авторитетного лица, заключил Пригожин.

Продюсер отметил, что платят на «Новой волне» только приезжим из-за границы артистам.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал современных артистов. Он заявил, что в творчестве молодых исполнителей нет разнообразия и глубины.