Пригожин поддержал вдову Шатунова после обращения Разина в прокуратуру

Известный продюсер Иосиф Пригожин высказался на тему наследства певца Юрия Шатунова. Его слова приводит News.ru.

«Я считаю, что наследство артиста, который сделал Андрея Разина богатым, должно достаться его детям и семье. Они должны жить на что-то», - сказал Пригожин.

По мнению знаменитости, наследство необходимо разделить хотя бы пополам, поскольку для семьи покойного артиста это единственный способ получать деньги. Он подчеркнул, что родственники Шатунова должны быть в доли, поскольку это «по-человечески».

Ранее стало известно, что продюсер Андрей Разин выразил желание засудить вдову Юрия Шатунова из-за сериала «Слово пацана». Уточняется, что Разин обратился к прокурору Москвы и потребовал привлечь вдову певца к уголовной ответственности из-за кражи «интеллектуальной собственности».