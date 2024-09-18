«Приготовил кирпич для создателей»: Бари Алибасов оценил сериал про группу «Комбинация»

Бари Алибасов похвалил сериал про группу «Комбинация». Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне в Сети вышел сериал, посвященный истории создания группы «Комбинация». В сериале есть и герой продюсера Бари Алибасова, который помог в организации коллектива. Журналисты связались с продюсером, чтобы узнать, как он оценивает сериал.

«Хорошее впечатление от сериала. И вообще считаю: всё хорошо. Знаете, почему хорошо? Потому что мы всё ещё живы. Несмотря на то, что происходит в мире. Сняли кино — великолепно! Молодцы!» — заявил он.

На вопрос журналистов о том, заметил ли он какие-то несоответствия в сериале, Алибасов решил ответить с юмором.

«Враньё необходимо в любом сценарии. Если не приврать, будет неинтересно. Вы ждёте от меня серьезного ответа… Ну хорошо: я уже приготовил кирпич, чтобы пульнуть его в создателей сериала. Пусть боятся теперь выходить на улицу…» — рассказал он.

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