«Приглядывай там за моим»: странный знак в соцсетях удивил вдову Владимира Левкина

Вдова Владимира Левкина увидела пророчество в фотографии с Юлией Началовой. Об этом стало известно из соцсетей.

Вдова Владимира Левкина Маруся в соцсетях периодически делится совместными архивными снимками с покойным музыкантом. На днях женщина выложила очередное фото с супругом, на котором помимо них запечатлены Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией, а также покойная Юлия Началова, которая скончалась в 2019 году.

По словам Маруси, это фото всплыло в ее телефоне случайно, поэтому она увидела в таком совпадении знак.

«Всплыл пост 2016 года… Удивительно… Юлька, приглядывай там за моим», — подписала снимок она.

Напомним, Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Причиной смерти стали лейкоз и пневмония. Бывшему члену группы «На-На» было 57 лет.

Ранее мы писали о том, что Марина Хлебникова отказалась говорить об ушедшем из жизни Владимире Левкине.