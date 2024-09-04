Пригласила в Москву: Mia Boyka пытается помириться с обиженной девочкой-квадробером

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) связалась с родителями маленькой девочки-квадроберши из Надыма. Артистка попросила маму обиженной школьницы забрать заявление из полиции.

С мамой восьмилетней Марьяны связался помощник звезды и сообщил, что Бойко хотела бы помириться с семьей девочки. Взамен он попросил забрать заявление о публичном оскорблении ребенка из полиции. Певица пригласила школьницу в Москву, где ей обещали показать жизнь из закулисья артистов, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Однако мама девочки пока не собирается соглашаться на предложение знаменитости. Она отметила, что у Марьяны есть уже собственный фан-клуб, который требует извинений от артистки. По словам родительницы, над ее дочерью также начали смеяться в школе.

Напомним, во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Бойко приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом. Миа спросила, зачем ей нужно быть кошечкой. После этого звезда оказалась в центре скандала. Многие посчитали, что она высмеяла девочку на всю страну.