«Буду невоспитанной артисткой»: Mia Boyka попала в скандал из-за осуждения юных квадроберов

Певица Mia Boyka попала под критику после осуждения со сцены фанатки-квардобера. Об этом стало известно из соцсетей.

Во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Boyka приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом.

«Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно. Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?» — спросила со сцены она.

После этого девочка ответила, что действительно является квадробером. Тогда певица решила осудить занятие ребенка и спросила у зрителей, поддерживают ли они подобные увлечения — аудитория громко ответила «нет».

«Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Я думала это вот сказка. Оказалось, что это существует», — продолжила знаменитость.

В итоге уже после концерта, в соцсетях Mia Boyka начали появляться возмущенные комментарии. Некоторые заявляли, что певица слишком жестоко поступила с малолетней фанаткой, отчитывая ее перед огромной аудиторией. Однако она решила ответить комментаторам.

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными- то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Mia Boyka получает от трех до пяти млн за 40 минут выступления.