Пригласила семью на свое шоу «Одержимость»: Волочкова попросила не сталкивать ее лбами с Успенской и Плаксиной

Балерина Анастасия Волочкова пытается поправить ситуацию, виновником которой стала по чистой случайности. Артистка не узнала дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину и назвала ее ведьмой. Однако потом все же распознала девушку и удалила пост.

За случившееся звезде пришлось оправдываться перед семьей Успенской и подписчиками. Так, Волочкова заявила, что не хотела портить отношения с подругой, а ведьмой назвала тех людей, которые берут на себя наглость писать гадости.

Чтобы исправить ситуацию, балерина уже отправила семье Татьяны и Любови приглашение на шоу «Одержимость». Волочковой, как она выразилась, не хотелось, чтобы ее, Плаксину и Успенскую сталкивали лбами.

«Не надо сталкивать нас лбами с теми людьми, с которыми мы дружим», — просит артистка.

Ранее сообщалось, что Волочкова позвонила Успенской после слов о ее дочери. Балерина заявила, что произошло недоразумение.