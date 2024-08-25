Пригласила на свадьбу: Ани Лорак раскрыла подробности отношений с возлюбленным

Певица Ани Лорак посетила международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе». В беседе с журналистами артистка поделилась новыми подробностями отношений с возлюбленным, инструктором по йоге Исааком Виджраку, и раскрыла секрет крепких отношений. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам знаменитости, ее избранник решил попробовать себя в другом направлении — он начал писать песни. Так, Ани Лорак призналась, что ее новый трек на английском был создан ею в соавторстве с Исааком Виджраку.

Также певица раскрыла секрет крепких отношений. По мнению Ани Лорак, «все должно быть гармонично» и не существует универсального совета по сохранению отношений, главное — любить друг друга.

«Все должно быть гармонично. Все искусственно, это не работает: 10 секретов, как удержать… Чушь. <…> Взаимная любовь. Вообще нет такого слова „удержать“, любить надо», — заявила Ани Лорак.

Журналисты добавили, что многим хотелось бы погулять на свадьбе артистки, на что на заранее пригласила их на торжество.

«Ну все, значит, приглашаю. Когда-нибудь», — заключила певица.

Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились на Ибице, куда артистка отправилась восстанавливаться после развода. Знаменитость признавалась, что инструктор по йоге помог ей прийти в себя, назвав его своим «учителем» и «вдохновителем». 14 февраля 2023 года Ани Лорак раскрыла, что состоит в отношениях, а впервые пара появилась на публике вместе в январе 2024 года на ЖАРА FEST в Дубае. Недавно в СМИ распространились слухи о тайной свадьбе певицы и инструктора по йоге, однако впоследствии сама знаменитость опровергла их.

Напомним, с 2009 по 2019 год Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть 13-летняя дочь София.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак исполнила танец с возлюбленным в гримерке.