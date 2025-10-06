«Пригласил в экспедицию к пингвинам»: Билан встретился с путешественником Конюховым, которого играл Бондарчук

Певец Дима Билан рассказал о неожиданной встрече в самолете. Он признался, что познакомился с путешественником Федором Конюховым, и тот пригласил артиста в экспедицию.

Как оказалось, Билан летел в Калининград на концерт. Но, узнав о том, что в салоне самолета находится Конюхов, он не смог не подойти. После разговора с Федором Дима назвал его легендарным и сильнейшим человеком.

«Мы разговорились и он... пригласил меня в экспедицию к пингвинам. Вот так просто — летишь на концерт, а можешь улететь на край света», - поделился Дима.

К слову, о Федоре Конюхове в 2023 году выпустили фильм «Повелитель ветра». Главную роль в картине исполнил актер Федор Бондарчук. Сюжет киноленты повествует о кругосветном путешествии Конюхова в одиночку на воздушном шаре. Отметим, что Федор совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Сейчас ему 73 года.

