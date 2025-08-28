«Прекрасные мужчины»: певец Дима Билан опубликовал редкое фото с отцом
Певец Дима Билан, вернувшись из Казани в Москву, заехал навестить своих родителей. Об этом он сообщил в своей соцсети, выложив фотографию с отцом.
По словам исполнителя, он удивил свою семью новым имиджем, который напоминает времена его юности.
«Вчера, вернувшись в Москву, я заехал к родителям. А еще сбрил бороду. Родители так давно не видели меня таким, что в их взглядах промелькнула та же нежность, с которой они встречали меня в юности», — сказал Билан.
Артист также отметил, что стал все чаще замечать свое сходство с отцом.
«На фото мой папа, в котором я все чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты. И порой так важно прикоснуться к своим корням, но не для того, чтобы утонуть в прошлом, а чтобы напитаться их силой и уверенно идти дальше», — высказался певец.
Поклонники Димы отозвались на его трогательный пост в комментариях. Подписчики пишут: «Бесценные моменты», «Такие теплые, добрые фото», «Очень похожи», «Отец явно вами гордится и очень любит», «Ну вот же они, гены», «Как же вы похожи», «Вы копия папы», «Прекрасные мужчины».
