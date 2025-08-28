«Прекрасные мужчины»: певец Дима Билан опубликовал редкое фото с отцом

Певец Дима Билан, вернувшись из Казани в Москву, заехал навестить своих родителей. Об этом он сообщил в своей соцсети, выложив фотографию с отцом.

По словам исполнителя, он удивил свою семью новым имиджем, который напоминает времена его юности.

«Вчера, вернувшись в Москву, я заехал к родителям. А еще сбрил бороду. Родители так давно не видели меня таким, что в их взглядах промелькнула та же нежность, с которой они встречали меня в юности», — сказал Билан.

Артист также отметил, что стал все чаще замечать свое сходство с отцом.

«На фото мой папа, в котором я все чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты. И порой так важно прикоснуться к своим корням, но не для того, чтобы утонуть в прошлом, а чтобы напитаться их силой и уверенно идти дальше», — высказался певец.