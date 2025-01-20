НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 января 2025, 20:20
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Пригласил работать Владимир Зеленский: Отар Кушанашвили раскрыл, сколько зарабатывал на украинском ТВ

Приглашенный Зеленским на украинское ТВ Кушанашвили получал по 8 тысяч долларов.
Пригласил работать Владимир Зеленский: Отар Кушанашвили раскрыл, сколько зарабатывал на украинском ТВ

© Starface.ru

Российский телеведущий Отар Кушанашвили высказался о работе на украинском телевидении в беседе с бизнесменом и блогером Андреем Третьяковым. Ролик появился на канале журналиста во «ВКонтакте».

Так, в беседе с Третьяковым Кушанашвили заявил, что попал на украинское телевидении по приглашению нынешнего президента Владимира Зеленского. Речь идет о временах, когда глава государства выступал продюсером телеканала «Интер».

На украинском телевидении Отар стал лицом ток-шоу «Разбор полетов». Он вел проект вместе с Юлией Литвиненко. За один эфир он получал восемь тысяч долларов. Всего журналист проработал три года.

«За один эфир в Киеве я получал восемь тысяч долларов. За один эфир», — заявил Кушанашвили.

Ранее Кушанашвили «разнес» певца Филиппа Киркорова. Журналист назвав популярного исполнителя «бесчувственной свиньей».