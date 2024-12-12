«Пригласил меня в Стамбул»: звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о съемках с Бураком Озчивитом

В Москве состоялась премьера фильма «Елки 11», в котором одну из главных ролей исполнил звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев. Также в картине снялся турецкий актер Бурак Озчивит.

В беседе с журналистами Минекаев рассказал о совместной работе со звездой популярного сериала «Великолепный век». По словам Рузиля, он не так много времени провел с турецким актером, однако тот уже пригласил его к себе на родину.

«Мы снимались один день. Хотя у нас не было возможности много пообщаться, я узнал что-то новое из его рассказов. Он даже пригласил меня в Стамбул. Думаю, мы обязательно увидимся там», — передает слова актера kino.mail.ru.

Ранее Минекаев рассказала в социальных сетях, как отпраздновал день рождения сына. Мальчику исполнилось два года. По словам Рузиля, он вместе с супругой устроил посиделки в узком семейном кругу.