«Пригласил меня на танец»: Наталья Подольская рассказала о просьбе Александра Лукашенко

Певица Наталья Подольская рассказала о просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко на приеме после «Евровидения». Артистка сообщила, что нарушила ее.

Подробностями исполнительница поделилась в интервью mk.ru.

«Был прием после «Евровидения», он пригласил меня на танец, говорил: «Не выходи за москаля». Но я нарушила. И думаю, он теперь рад», - сообщила Подольская.

Певица призналась, что «искренне любит Лукашенко и Белоруссию». Она отметила, насколько красива страна и как жители республики любят нашего президента.

Певица нечасто бывает на родине – в ноябре Подольская посещала Новополоцк, куда ее пригласили «как легенду».

Вспоминая о знакомстве с будущим мужем Владимиром Пресняковым, певица говорит: это было «как стоп-кадр». Вместе артисты уже 20 лет. Певица говорит, что эти годы пролетели внезапно и незаметно.

О муже певица говорит исключительно положительно: «Он настоящий мужчина — ответственный, заботливый, без истерик. Когда я прошу перевести деньги, он делает это мгновенно, без вопросов и лишних раздумий. Это редкость».

