«Ездит «бонусом» по корпоративам»: продюсер раскрыл, что происходит с карьерой Натальи Подольской

Певица Наталья Подольская прославилась после участия в шоу «Фабрика звезд». В 2005 году артистка даже представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Но в последние годы карьера вокалистки пошла на спад, а востребована она стала как жена Владимира Преснякова. Почему это произошло, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По мнению музыкального эксперта, Наталья после встречи с Пресняковым ушла в семью. Сейчас ее гораздо больше интересует личная жизнь, нежели карьера. Но при этом она все равно ездит по корпоративам вместе с мужем.

«Она выбрала семью. У них отличная семья. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым Наташа еще и ездит „бонусом“ по корпоративам. Без мужа крайне редко ее хотят видеть, как правило, их заказывают вдвоем», — отметил продюсер.

При этом зарабатывает Наталья ненамного меньше супруга. Сергей Дворцов поделился, что разница в гонорарах минимальная. Но это и не важно, ведь все складывается в единый бюджет.

Как считает продюсер, сейчас Подольская интересна заказчикам в паре с Пресняковым. Однако за годы в браке с ним она успела заручиться поддержкой многих влиятельных людей в шоу-бизнесе, поэтому при случае без супруга она не пропадет.

«Разница в гонорарах у Подольской и Преснякова достаточно небольшая. Самое главное, что из-за денег они не дерутся, потому что все-таки муж и жена — одна сатана. Но каждый из них уже личность сформированная, поэтому в принципе они могли бы работать поодиночке. Связи у Наташи наработанные, поэтому и без мужа она сможет состояться в шоу-бизнесе. А сейчас они вместе блистают, они востребованы. Их семья такая гармоничная. Их очень любят», — рассказал Дворцов.

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